Один форвард опережает Холанна по количеству минут на гол в 2023 году

Эрлинг Холанн показывает прекрасную результативность в футболке «Манчестер Сити». При этом норвежский форвард занимает не первое, а второе место в рейтинге футболистов из топ-5 лиг Европы по количеству минут, которое им нужно для гола. Статистику показал Stats Foot, она охватывает матчи 2023 года во всех турнирах.

На первом месте располагается форвард «Лиона» Александр Ляказетт – в среднем он забивает гол каждые 80 минут. Дальше идут Эрлинг Холанн (81 минута), Килиан Мбаппе (90 минут) и Виктор Осимхен (91 минута).

Во вторник «Манчестер Сити» проведёт матч Лиги чемпионов против «Реала». Не пропустите текстовую трансляцию.