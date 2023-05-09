«Интеру» интересен форвард из АПЛ с ценником в 55 млн евро

«Интер» работает в направлении усиления линии атаки, ведь Ромелу Лукаку по завершению сезона, скорее всего, вернётся в «Челси». Как сообщает Fichajes, в сфере интересов «нерадзурри» находится нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон.

Ранее Ришарлисона слухи связывали с «Реалом». Бразилец, которому 10 мая исполнится 26 лет, оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 55 миллионов евро.

За «Тоттенхэм» Ришарлисон играет с лета прошлого года. С тех пор бразилец провёл 32 официальных матча, в которых записал на свой счёт три гола и четыре результативных паса на партнёров.