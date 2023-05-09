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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интеру» интересен форвард из АПЛ с ценником в 55 млн евро

09 Мая 2023 • 18:51 Комментировать

«Интер» работает в направлении усиления линии атаки, ведь Ромелу Лукаку по завершению сезона, скорее всего, вернётся в «Челси». Как сообщает Fichajes, в сфере интересов «нерадзурри» находится нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон.

Ранее Ришарлисона слухи связывали с «Реалом». Бразилец, которому 10 мая исполнится 26 лет, оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 55 миллионов евро.

За «Тоттенхэм» Ришарлисон играет с лета прошлого года. С тех пор бразилец провёл 32 официальных матча, в которых записал на свой счёт три гола и четыре результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Ришарлисон трансферы футбола - лето 2023
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