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Зелиньски покинет «Наполи» - поляк может оказаться в топ-клубе АПЛ

09 Мая 2023 • 18:09 Комментировать

Полузащитник Пётр Зелиньски наверняка сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.  Как сообщает портал Goal со ссылкой на Fichajes, переговоры о продлении контракта Зелиньски с «Наполи» не увенчались успехом.

Зелиньски думает о смене клуба, и он может оказаться в Англии. «Ливерпуль» ближайшим летом готов заплатить за 28-летнего поляка 30 миллионов фунтов (почти 35 миллионов евро).

В мае Пётр Зелиньски исполнится 29 лет. За «Наполи» польский полузащитник выступает с августа 2016 года. С тех пор Зелиньски провёл 325 матчей, в которых записал на свой счёт 47 голов и 43 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наполи Пётр Зелиньски трансферы футбола - лето 2023
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