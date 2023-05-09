Зелиньски покинет «Наполи» - поляк может оказаться в топ-клубе АПЛ

Полузащитник Пётр Зелиньски наверняка сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает портал Goal со ссылкой на Fichajes, переговоры о продлении контракта Зелиньски с «Наполи» не увенчались успехом.

Зелиньски думает о смене клуба, и он может оказаться в Англии. «Ливерпуль» ближайшим летом готов заплатить за 28-летнего поляка 30 миллионов фунтов (почти 35 миллионов евро).

В мае Пётр Зелиньски исполнится 29 лет. За «Наполи» польский полузащитник выступает с августа 2016 года. С тех пор Зелиньски провёл 325 матчей, в которых записал на свой счёт 47 голов и 43 результативных паса на партнёров.