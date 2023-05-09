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«Челси» может использовать двух игроков в сделке по Фелишу

09 Мая 2023 • 16:59 Комментировать

«Челси» может сохранить в своих рядах нападающего Жоау Фелиша, но при этом лондонцы не готовы платить «Атлетико» требуемую сумму. «Пенсионеры» ищут возможности снижения стоимости игрока. Как сообщает Evening Standard, «Челси» может использовать в сделке двух игроков – защитника Марка Кукурелью и нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Отмечается, что оба футболиста находятся на радаре «Атлетико».

Жоау Фелиш играет за «Челси» на правах аренды с середины января. С тех пор 23-летний португалец провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт три гола.

Портал transfermarkt оценивает Жоау Фелиша в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Пьер-Эмерик Обамеянг Марк Кукурелья Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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