«Челси» может использовать двух игроков в сделке по Фелишу

«Челси» может сохранить в своих рядах нападающего Жоау Фелиша, но при этом лондонцы не готовы платить «Атлетико» требуемую сумму. «Пенсионеры» ищут возможности снижения стоимости игрока. Как сообщает Evening Standard, «Челси» может использовать в сделке двух игроков – защитника Марка Кукурелью и нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Отмечается, что оба футболиста находятся на радаре «Атлетико».

Жоау Фелиш играет за «Челси» на правах аренды с середины января. С тех пор 23-летний португалец провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт три гола.

Портал transfermarkt оценивает Жоау Фелиша в 50 миллионов евро.