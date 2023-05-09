Абрахам – о переходе в «Рому»: Хотел избавиться от ярлыка «игрок академии»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам высказался о своём переходе из «Челси», который состоялся летом 2021 года. Футболист дал понять, что хотел избавиться от ярлыка «игрок академии».

«Я стал более уверенным и многое о себе узнал. В «Челси» меня знали как «игрок академии». Когда я переходил в «Рому», то понял, что пришло время проявить свою индивидуальность и показать миру, на что я способен. Это удивительный опыт – узнать о другой культуре и увидеть другую область жизни. Я буду дорожить этим ещё сильнее, когда после завершения карьере буду оглядываться назад», - сказал Абрахам в интервью пресс-службе УЕФА.

В сезоне 2022/2023 Тэмми Абрахам забил 9 голов и отдал 7 голевых передач в 47 матчах.

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