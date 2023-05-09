Эриксен рассказал, что в нём изменилось после перенесённой остановки сердца

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен вспомнил о перенесённой им остановке сердца. Инцидент произошёл на Евро-2020, когда сборная Дании играла против Финляндии.

«Это изменило мою жизнь к худшему, но врачи и партнёры по команде вернули меня. Мне повезло, ничего серьёзного не случилось. К несчастью, такое бывает. Я всё равно остался самим собой, несмотря на тот дурацкий инцидент. Я не изменил свой распорядок дня. Я только стал сильнее наслаждаться временем, которое провожу с семьёй – с женой и детьми. Вот что изменилось», - слова Эриксена приводит портал Goal.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 13 мая – против «Вулверхэмптона».