Холанн изначально планировал провести в «Манчестер Сити» три сезона

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прошлым летом переходил в команду, держа в уме план по поводу продолжительности игры на «Этихаде». По информации от журналиста Пола Хёрста, норвежец планировал отыграть за «горожан» три сезона, после чего перейти в другую команду.

Тем не менее, если верить источнику, Холанну настолько понравилось в «Манчестер Сити», что теперь Эрлинг планирует задержаться в команде как минимум на один сезон дольше. Напомним, в дебютной кампании норвежец забил 35 голов в АПЛ и установил рекорд по количеству мячей в одном розыгрыше турнира.

У Холанна есть контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года, но при этом в нём прописана сумма отступных для зарубежных клубов.