Сакки: «Реалу» нужно быть готовым к контратакам от «Манчестер Сити»

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». Первая игра состоится сегодня в 22:00 на «Сантьяго Бернабеу».

«Манчестер Сити» изменился. Раньше они делали больший акцент на технику игроков, но сейчас команда больше атакует свободные зоны и более грамотно действуют без мяча. Эрлинг Холанн никогда не останавливается. Если «Реал» не хочет, чтобы его захлестнула контратакующая волна «Манчестер Сити», команде Карло Анчелотти следует быть готовой к контратакам соперников», – цитирует Сакки Diario AS.