Игрок «Челси» стал целью «Ювентуса» и «Наполи»

Лондонский «Челси» может продать американского вингера Кристиана Пулишича в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Mail.

У футболиста есть два варианта продолжения карьеры в итальянской Серии А. В услугах Кристиана заинтересованы туринский «Ювентус» и «Наполи». Трансферная стоимость 24-летнего полузащитника оценивается в 32 миллиона евро, его трудовой договор с «пенсионерами» истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Пулишич сыграл 21 матч, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.