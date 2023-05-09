Фанаты – игрокам «Лестера»: «Вы недостойны этой футболки»

В матче 35-го тура Английской премьер-лиги «Лестер» встречался с лондонским «Фулхэмом» и потерпел поражение со счетом 3:5.

К концу первой половины встречи «лисы» уступали 0:3. Фанаты команды были в негодовании и начали критиковать футболистов, выкрикивая: «Вы недостойны этой футболки!».

После 35 туров «Лестер» находится в зоне вылета, занимая 18-е место с 30 набранными баллами. В следующем туре Английской премьер-лиги «лисы» на своем поле примут «Ливерпуль». Встреча состоится в понедельник, 15 мая. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.