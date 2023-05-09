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Родри: «Холанн очень важен для «Манчестер Сити»

09 Мая 2023 • 10:06 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри пообщался с представителями СМИ в преддверии первого матча против мадридского «Реала» в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. В частности, испанец отметил важность нападающего Эрлинга Холанна для команды.

«Эрлинг – очень важен для нас. Он прекрасно вписался в команду. Холанн по-прежнему учится и хочет прогрессировать», - передает слова хавбека City Zone.

Первый матч «Реал» - «Манчестер Сити» состоится сегодня, 9 мая. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес Эрлинг Холанн
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