Топ-клуб АПЛ начал переговоры по трансферу Мане

Сенегальский нападающий Садио Мане, которого решила продать мюнхенская «Бавария», может вернуться в Англию. По сообщениям в социальных сетях журналиста Педру Алмейды, подписать африканца хочет лондонский «Челси».

Представители «пенсионеров» провели первый этап переговоров с руководством «Баварии» по трансферу 31-летнего игрока. «Челси» считается фаворитом на подписание Мане.

Мюнхенский гранд решил продать Садио из-за конфликта с Лероем Сане после вылета команды из Лиги чемпионов. В раздевалке сенегалец ударил одноклубника по лицу.

В текущем сезоне Бундеслиги Мане сыграл 23 матча, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Мане, которого хотят выгнать из «Баварии», может перейти в испанский суперклуб