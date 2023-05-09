Кейн высказался о новом тренере «Тоттенхэма»

Лидер лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался касательно прихода в команду нового главного тренера.

«Новый наставник? Это дело клуба. Если буду общаться с президентом в конце сезона, то, думаю, он мне все расскажет. Уверен, что будет принято самое оптимальное решение для всех: игроков, болельщиков и клуба», - передает слова нападающего инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что фаворитом на пост главного тренера «шпор» является экс-наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

После 35 туров Премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 57 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.