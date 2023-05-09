Джака может уйти из «Арсенала» в немецкий клуб

Швейцарский хавбек Гранит Джака планирует покинуть лондонский «Арсенал» по завершении нынешнего сезона, об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

Согласно сведениям источника, 30-летний полузащитник рассматривает вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. У Гранита есть вариант трудоустройства в леверкузенском «Байере». Отмечается, что наставник «канониров» Микель Артета не против трансфера Джаки.

Швейцарец выступает за «Арсенал» с 2016 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины следующего года.

В текущем сезоне Гранит сыграл 44 матча, забил семь мячей и сделал семь ассистов.