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Джака может уйти из «Арсенала» в немецкий клуб

09 Мая 2023 • 08:53 Комментировать

Швейцарский хавбек Гранит Джака планирует покинуть лондонский «Арсенал» по завершении нынешнего сезона, об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

Согласно сведениям источника, 30-летний полузащитник рассматривает вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. У Гранита есть вариант трудоустройства в леверкузенском «Байере». Отмечается, что наставник «канониров» Микель Артета не против трансфера Джаки.

Швейцарец выступает за «Арсенал» с 2016 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины следующего года.

В текущем сезоне Гранит сыграл 44 матча, забил семь мячей и сделал семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака трансферы футбола - лето 2023 Байер
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