«Манчестер Сити» хочет перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ попал в сферу интересов еще одного топ-клуба Английской премьер-лиги. По данным журналистов Fichajes, в услугах корейского футболиста заинтересован «Манчестер Сити».

«Горожане» готовы побороться за азиатского игрока с «Манчестер Юнайтед». Оба английских гранда готовы заплатить за трансфер Джэ 60 миллионов евро. «Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру корейца в качестве альтернативы испанцу Эмерику Лапорту, которой близок уходу из клуба.

В этом сезоне Ким Мин провел 32 матча в Серии А, забил два мяча и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.