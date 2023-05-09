Де Дзерби: «В игре с «Арсеналом» вы увидите настоящий «Брайтон»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от воскресного матча с лондонским «Арсеналом». Игра начнётся в 18:30 по московскому времени.

«Я думаю, в воскресенье в матче с «Арсеналом» мы покажем наш уровень и вернемся к игре в нашем стиле. Вы увидите настоящий «Брайтон», - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Сейчас «Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице английского чемпионата. «Чайки» набрали 55 очков. «Канониры» располагаются на второй строчке в английской Премьер-лиге.