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Де Дзерби: «В игре с «Арсеналом» вы увидите настоящий «Брайтон»

09 Мая 2023 • 07:59 Комментировать
Арсенал
...
Брайтон
13.05 17:00

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от воскресного матча с лондонским «Арсеналом». Игра начнётся в 18:30 по московскому времени.

«Я думаю, в воскресенье в матче с «Арсеналом» мы покажем наш уровень и вернемся к игре в нашем стиле. Вы увидите настоящий «Брайтон», - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Сейчас «Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице английского чемпионата.  «Чайки» набрали 55 очков. «Канониры» располагаются на второй строчке в английской Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брайтон Роберто де Дзерби
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АРСЕНАЛ БРАЙТОН
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