Лаллана помог Милнеру перейти в «Брайтон»

Хавбек «Брайтона» Адам Лаллана посодействовал переходу экс-одноклубника по «Ливерпулю» Джеймса Милнера в стан «чаек». Сделка будет оформлена грядущим летом. Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Напомним, что Лаллана и Милнер вместе выступали за мерсисайдский гранд с 2015 по 2020 год. После ухода Адама из «Ливерпуля» между игроками остались хорошие дружеские отношения.

Джеймс перейдет в «Брайтон» на правах свободного агента, поскольку его трудовое соглашение с «Ливерпулем» истекает по завершении нынешнего сезона.

После 33 сыгранных матчей «чайки» набрали 55 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.