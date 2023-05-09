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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» выиграл битву за выживание и практически отправил «Саутгемптон» в Чемпионшип

09 Мая 2023 • 00:01 Комментировать
Ноттингем Форест
4:3
Саутгемптон
окончен

В последнем матче 35-го тура Премьер-лиги играли главные аутсайдеры, «Ноттингем Форест» и «Саутгемптон», при этом «святых» устраивала только победа. Гости сыграли первым номером, много били и подали десяток угловых, но снова ничего не добились. Тайво Авонийи оформил дубль за три минуты в середине первого тайма, и «лесники» уже не позволяли сопернику сравнять счет. «Ноттингем Форест» выиграл первый тайм со счетом 3:1 и матч - 4:3. Но главное, что хозяева отдалились от зоны вылета на три очка, а вот соперник вряд ли отыграет восемь очков за три матча.

Протокол игры  
Ноттингем Форест4:3Саутгемптон
(1:0) Авонийи Тайво18'  
(2:0) Авонийи Тайво21'  
  25'Алькарас Карлос (2:1)
(3:1) Гиббс-Уайт Морган44'  
  51'Лянко Войнович (3:2)
(4:2) Данило Ларанжера73'  
  90'Уорд-Праус Джеймс (4:3)
Навас КейлорОрье Серж 64' (Уорролл Джо ( 64') Фелипе Аугусто IVНьякат МуссаЛоди Ренан  78' 81' (Тоффоло Харри ( 81') Йейтс Райан 70' (Куяте Шейху ( 70') Мангаля ОрельДанило ЛаранжераДжонсон Бреннан 81' (Сарридж Сэм ( 81') Гиббс-Уайт МорганАвонийи Тайво 81' (Боли Вийи ( 81')
Запасные: Фройлер РемоАйю АндреХеннесси УэйнЛингард Джесси
Маккарти АлексУокер-Питерс КайлБеднарек ЯнБелла-Кочап Армель 38' (Лянко Войнович ( 38') Мэйтленд-Найлс ЭйнслиЛавия РомеоУолкотт Тео 61' (Сулемана Камалдин ( 61') Уорд-Праус ДжеймсАлькарас Карлос 76' (Онуачу Пол ( 76') Армстронг Стюарт 76' (Эдози Самуэль ( 76') Адамс Че 76' (Армстронг Адам ( 76')
Запасные: Ливраменто ВалентиноЭльюнусси МохамедБазуну ГэвинЧалета-Цар ДуеМара Секу
08 мая. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Саутгемптон Ноттингем Форест
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