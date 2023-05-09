«Ноттингем Форест» выиграл битву за выживание и практически отправил «Саутгемптон» в Чемпионшип

В последнем матче 35-го тура Премьер-лиги играли главные аутсайдеры, «Ноттингем Форест» и «Саутгемптон», при этом «святых» устраивала только победа. Гости сыграли первым номером, много били и подали десяток угловых, но снова ничего не добились. Тайво Авонийи оформил дубль за три минуты в середине первого тайма, и «лесники» уже не позволяли сопернику сравнять счет. «Ноттингем Форест» выиграл первый тайм со счетом 3:1 и матч - 4:3. Но главное, что хозяева отдалились от зоны вылета на три очка, а вот соперник вряд ли отыграет восемь очков за три матча.