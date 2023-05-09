«Ноттингем Форест» выиграл битву за выживание и практически отправил «Саутгемптон» в Чемпионшип

В последнем матче 35-го тура Премьер-лиги играли главные аутсайдеры, «Ноттингем Форест» и «Саутгемптон», при этом «святых» устраивала только победа. Гости сыграли первым номером, много били и подали десяток угловых, но снова ничего не добились. Тайво Авонийи оформил дубль за три минуты в середине первого тайма, и «лесники» уже не позволяли сопернику сравнять счет. «Ноттингем Форест» выиграл первый тайм со счетом 3:1 и матч - 4:3. Но главное, что хозяева отдалились от зоны вылета на три очка, а вот соперник вряд ли отыграет восемь очков за три матча.
Протокол игры
|(1:0) Авонийи Тайво18'
|(2:0) Авонийи Тайво21'
|25'Алькарас Карлос (2:1)
|(3:1) Гиббс-Уайт Морган44'
|51'Лянко Войнович (3:2)
|(4:2) Данило Ларанжера73'
|90'Уорд-Праус Джеймс (4:3)
Навас Кейлор•Орье Серж64' (Уорролл Джо (64') •Фелипе Аугусто IV•Ньякат Мусса•Лоди Ренан 78'81' (Тоффоло Харри (81') •Йейтс Райан70' (Куяте Шейху (70') •Мангаля Орель•Данило Ларанжера•Джонсон Бреннан81' (Сарридж Сэм (81') •Гиббс-Уайт Морган•Авонийи Тайво81' (Боли Вийи (81')
Запасные: Фройлер Ремо•Айю Андре•Хеннесси Уэйн•Лингард Джесси
Маккарти Алекс•Уокер-Питерс Кайл•Беднарек Ян•Белла-Кочап Армель38' (Лянко Войнович (38') •Мэйтленд-Найлс Эйнсли•Лавия Ромео•Уолкотт Тео61' (Сулемана Камалдин (61') •Уорд-Праус Джеймс•Алькарас Карлос76' (Онуачу Пол (76') •Армстронг Стюарт76' (Эдози Самуэль (76') •Адамс Че76' (Армстронг Адам (76')
08 мая. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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