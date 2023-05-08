В АПЛ побит абсолютный рекорд по голам за игровой день с тремя матчами

Три матча запланированы на понедельник в чемпионате Англии, два из них уже состоялись, «Фулхэм» обыграл «Лестер» со счетом 5:3, а «Эвертон» уничтожил «Брайтон». в сумме в этих двух матчах было забито четырнадцать голов, и уже шесть к настоящему моменту забиты в игре «Ноттингем Фореста» с «Саутгемптоном».

Таким образом, пал рекорд английской Премьер-лиги по количеству голов за игровой день с тремя матчами - если ранее он равнялся шестнадцати голам, то в настоящий момент этот показатель уже составляет двадцать голов.

Следить за событиями игры между «Ноттингем Форест» и «Саутгемптоном» можно в формате прямой онлайн-трансляции.