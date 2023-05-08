«Ноттингем Форест» не может выиграть в понедельник в АПЛ с 1996 года

В заключительном матче тридцать пятого тура английского чемпионата «Ноттингем Форест» сражается с «Саутгемптоном», и, надо заметить, понедельник для «лесников», что называется, «день тяжелый», потому что команда не может выиграть в этот день недели с 1996 года.

Серия «тяжелых понедельников» растянулась уже на двенадцать матчей - не будем забывать, что в 21-м веке «лесники» впервые выступают в высшей лиге английского футбола.

В следующем туре английской Премьер-лиге «Ноттингем Форест» сыграет на выезде с лондонским «Челси». Это случится тринадцатого мая, уже в предстоящую субботу.