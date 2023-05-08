Эриксен получил премию Laureus в номинации «Возвращение года»

Напомним, что футболист пережил остановку сердца во время матча чемпионата Европы 2020 года.

Датчанин вернулся на поле в январе 2022 года после установки кардио-дефибриллятора, сыграв за «Брентфорд» 60 минут в товарищеском матче с «Саутендом», где он отметился результативной передачей.

По окончании сезона он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в 39 играх во время всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и девятью результативными партнёрам по команде.