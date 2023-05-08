Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эриксен получил премию Laureus в номинации «Возвращение года»

08 Мая 2023 • 23:10 Комментировать

Напомним, что футболист пережил остановку сердца во время матча чемпионата Европы 2020 года.

Датчанин вернулся на поле в январе 2022 года после установки кардио-дефибриллятора, сыграв за «Брентфорд» 60 минут в товарищеском матче с «Саутендом», где он отметился результативной передачей.

По окончании сезона он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в 39 играх во время всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и девятью результативными партнёрам по команде. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен Laureus
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Лестер Лестер
5
3
2.42 3.50 2.90
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Эвертон Эвертон
1
5
1.60 4.10 5.80
Видео
73 мин
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Саутгемптон Саутгемптон
3
2
2.42 3.40 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
23:17 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» не может выиграть в понедельник в АПЛ с 1996 года
23:10 · Англия. Премьер-лига
Эриксен получил премию Laureus в номинации «Возвращение года»
23:08 · Англия. Премьер-лига
Пикфорд: «Очень хорошо»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Дайч: «Терпение помогло нам»
22:08 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» прервал 13-матчевую серию гостевых игр без побед
21:34 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» выбрался из зоны вылета, неожиданно забив 5 мячей «Брайтону»
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сохранит де Хеа с условием 1
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» с «Лестером» забили 8 голов на двоих
18:16 · Англия. Премьер-лига
Артур подтвердил, что уходит из «Ливерпуля»
17:58 · Англия. Премьер-лига
Яя Туре – о словах Селюка про Гвардиолу: «Не связывайте меня с этим бредом и стереотипами об африканских проклятиях» 1
17:41 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» сохранит Диего Косту
17:12 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» уверена, что бесплатно заберёт Гюндогана у «Манчестер Сити»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Я бы хотел поиграть у Гвардиолы»
15:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Гюндоган – один из лучших игроков, которых я тренировал»
15:09 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на защитника из АПЛ 1
Все новости
Рекомендуем