«Эвертон» прервал 13-матчевую серию гостевых игр без побед

В тридцать пятом туре английского чемпионата, который завершается прямо сейчас матчем между «Ноттингем Форест» и «Саутгемптоном», «Эвертон» неожиданно обыграл в гостевом матче «Брайтон», забив тому пять мячей. На это «чайки» смогли ответить лишь одним голом.

Как оказалось, «Эвертон» победил в гостях впервые за последние тринадцать матчей в рамках АПЛ, в последний раз это случалось в первый день октября прошлого года - тогда «Эвертон» обыграл в гостевом поединке «Саутгемптон» со счетом 2:1, с тех пор команда на выезде до сегодняшнего вечера не побеждала.

Следить за событиями последней игры тридцать пятого тура чемпионата можно в формате прямой онлайн-трансляции.