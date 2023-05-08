Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сохранит де Хеа с условием

08 Мая 2023 • 19:44 Комментировать (1)

Действующий контракт Давида де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца нынешнего сезона. «Красные дьяволы» предложат испанцу новый контракт, но с условием – де Хеа не будет гарантирована роль основного голкипера. Об этом рассказывает ESPN.

Отмечается, что на фоне регулярных грубых ошибок де Хеа «Манчестер Юнайтед» летом может пригласить в команду нового голкипера, который станет основным.

Напомним, что в воскресенье де Хеа допустил грубую ошибку в гостевом матче против «Вест Хэма». «Манчестер Юнайтед» проиграл со счётом 0:1, и позиции команды в зоне Лиги чемпионов пошатнулись.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Ando Loko
08 Мая 2023 в 19:58
Если клуб хочет двигаться вперед, то нужно прощаться с игроком.
Де Хеа 32 года, ему в основе играть надо, если не в МЮ, то в клубе поменьше и может даже в Испании.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Лестер Лестер
5
3
2.42 3.50 2.90
Видео
92 мин
Брайтон Брайтон
Эвертон Эвертон
1
4
1.60 4.10 5.80
Видео
08.05.23 в 22:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Саутгемптон Саутгемптон
2.42 3.40 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сохранит де Хеа с условием 1
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» с «Лестером» забили 8 голов на двоих
18:16 · Англия. Премьер-лига
Артур подтвердил, что уходит из «Ливерпуля»
17:58 · Англия. Премьер-лига
Яя Туре – о словах Селюка про Гвардиолу: «Не связывайте меня с этим бредом и стереотипами об африканских проклятиях»
17:41 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» сохранит Диего Косту
17:12 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» уверена, что бесплатно заберёт Гюндогана у «Манчестер Сити»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Я бы хотел поиграть у Гвардиолы»
15:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Гюндоган – один из лучших игроков, которых я тренировал»
15:09 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на защитника из АПЛ 1
12:41 · Англия. Премьер-лига
Овермарс: «Моё сердце мертво на 45%» 2
11:32 · Англия. Премьер-лига
Троссар оценил тренерский уровень Артеты 1
11:09 · Англия. Премьер-лига
Маунт выбрал клуб для продолжения карьеры 1
10:48 · Англия. Премьер-лига
Гендузи может заменить Райса в «Вест Хэме»
10:36 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» подготовил предложение игроку «Барселоны»
10:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» должен назначить нового тренера на этой неделе, назван фаворит 2
Все новости
Рекомендуем