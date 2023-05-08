«Манчестер Юнайтед» сохранит де Хеа с условием

Действующий контракт Давида де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца нынешнего сезона. «Красные дьяволы» предложат испанцу новый контракт, но с условием – де Хеа не будет гарантирована роль основного голкипера. Об этом рассказывает ESPN.

Отмечается, что на фоне регулярных грубых ошибок де Хеа «Манчестер Юнайтед» летом может пригласить в команду нового голкипера, который станет основным.

Напомним, что в воскресенье де Хеа допустил грубую ошибку в гостевом матче против «Вест Хэма». «Манчестер Юнайтед» проиграл со счётом 0:1, и позиции команды в зоне Лиги чемпионов пошатнулись.