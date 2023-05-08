«Фулхэм» с «Лестером» забили 8 голов на двоих

Матч 35-го тура Премьер-лиги Англии «Фулхэм» - «Лестер» получился очень весёлым. «Дачники» разгромно выиграли первый тайм после ударов Виллиана, Карлоса Винисиуса и Тома Кэрни, который сразу после перерыва отличился снова. «Лестер» мог вернуть подобие интриги, но после гола Харви Барнса Джейми Варди не забил пенальти. Виллиан забил пятый гол лондонцев, а уже в самой концовке «лисы» сократили отставание после ударов Джеймса Мэддисона с пенальти и Барнса с игры.
Победой 5:3 «Фулхэм» прервал серию из трех поражений, что позволило ему закрепиться на 10-м месте. «Лисы» не в зоне вылета только из-за хорошей разницы голов
Протокол игры
|(1:0) Виллиан Боргес10'
|(2:0) Винисиус Карлос18'
|(3:0) Кэрни Том44'
|(4:0) Кэрни Том51'
|59'Барнс Харви (4:1)
|(5:1) Виллиан Боргес70'
|81'Мэддисон Джеймс (5:2)
|89'Барнс Харви (5:3)
Лено Бернд•Тете Кенни•Адарабиойо Олуватосин•Диоп Исса77' (Лукич Саша (77') •Робинсон Энтони•Пальинья Жоау•Рид Харрисон77' (Даффи Шейн (77') •Уилсон Гарри82' (Кебано Нескенс (82') •Кэрни Том82' (Рид Бобби (82') •Виллиан Боргес82' (Манор Соломон (82') •Винисиус Карлос
Запасные: Родак Марек•Дибли-Диас Мэтт•Харрис Люк•Седрик Соареш
Иверсен Даниэль•Кастань Тимоти•Фас Ваут•Сёюнджю Чаглар•Кристиансен Виктор76' (Дьюсбери-Холл Кирнан (76') •Тилеманс Юри60' (Ндиди Уилфред (60') •Сумаре Бубакари 70'76' (Дака Патсон (76') •Прат Деннис46' (Тете (46') •Мэддисон Джеймс• 58'Барнс Харви• 24'Варди Джейми76' (Томас Люк (76')
08 мая. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
Бан пользователя