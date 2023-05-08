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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фулхэм» с «Лестером» забили 8 голов на двоих

08 Мая 2023 • 18:57 Комментировать
Фулхэм
5:3
Лестер
окончен

Матч 35-го тура Премьер-лиги Англии «Фулхэм» - «Лестер» получился очень весёлым. «Дачники» разгромно выиграли первый тайм после ударов Виллиана, Карлоса Винисиуса и Тома Кэрни, который сразу после перерыва отличился снова. «Лестер» мог вернуть подобие интриги, но после гола Харви Барнса Джейми Варди не забил пенальти. Виллиан забил пятый гол лондонцев, а уже в самой концовке «лисы» сократили отставание после ударов Джеймса Мэддисона с пенальти и Барнса с игры.

Победой 5:3 «Фулхэм» прервал серию из трех поражений, что позволило ему закрепиться на 10-м месте. «Лисы» не в зоне вылета только из-за хорошей разницы голов

Протокол игры  
Фулхэм5:3Лестер
(1:0) Виллиан Боргес10'  
(2:0) Винисиус Карлос18'  
(3:0) Кэрни Том44'  
(4:0) Кэрни Том51'  
  59'Барнс Харви (4:1)
(5:1) Виллиан Боргес70'  
  81'Мэддисон Джеймс (5:2)
  89'Барнс Харви (5:3)
Лено БерндТете КенниАдарабиойо ОлуватосинДиоп Исса 77' (Лукич Саша ( 77') Робинсон ЭнтониПальинья ЖоауРид Харрисон 77' (Даффи Шейн ( 77') Уилсон Гарри 82' (Кебано Нескенс ( 82') Кэрни Том 82' (Рид Бобби ( 82') Виллиан Боргес 82' (Манор Соломон ( 82') Винисиус Карлос
Запасные: Родак МарекДибли-Диас МэттХаррис ЛюкСедрик Соареш
Иверсен ДаниэльКастань ТимотиФас ВаутСёюнджю ЧагларКристиансен Виктор 76' (Дьюсбери-Холл Кирнан ( 76') Тилеманс Юри 60' (Ндиди Уилфред ( 60') Сумаре Бубакари  70' 76' (Дака Патсон ( 76') Прат Деннис 46' (Тете ( 46') Мэддисон Джеймс  58'Барнс Харви  24'Варди Джейми 76' (Томас Люк ( 76')
Запасные: Эванс ДжонниРикарду Перейра IIСуттар ГарриУорд Дэнни II
08 мая. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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