«Фулхэм» с «Лестером» забили 8 голов на двоих

Матч 35-го тура Премьер-лиги Англии «Фулхэм» - «Лестер» получился очень весёлым. «Дачники» разгромно выиграли первый тайм после ударов Виллиана, Карлоса Винисиуса и Тома Кэрни, который сразу после перерыва отличился снова. «Лестер» мог вернуть подобие интриги, но после гола Харви Барнса Джейми Варди не забил пенальти. Виллиан забил пятый гол лондонцев, а уже в самой концовке «лисы» сократили отставание после ударов Джеймса Мэддисона с пенальти и Барнса с игры.

Победой 5:3 «Фулхэм» прервал серию из трех поражений, что позволило ему закрепиться на 10-м месте. «Лисы» не в зоне вылета только из-за хорошей разницы голов