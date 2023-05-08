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Артур подтвердил, что уходит из «Ливерпуля»

08 Мая 2023 • 18:16 Комментировать

Полузащитник Артур Мело подтвердил, что покинет «Ливерпуль» по завершению сезона 2022/2023. В настоящий момент бразилец находится в английском клубе в аренде – права на него принадлежат «Ювентусу».

«Я готов к новому вызову. Я надеюсь попрощаться с «Ливерпулем», сыграв хотя бы несколько минут. Хочу сказать спасибо болельщикам, клубу и Юргену Клоппу, которые всегда хорошо ко мне относились. Сейчас я чувствую себя хорошо. Ла Лига может стать для меня вариантом», - сказал Артур порталу Goal.

Из-за травмы и плохой формы Артур Мело сыграл за первую команду «Ливерпуля» только один раз.

Артур рассказал, что объединяет Роналду, Месси и Неймара – он играл со всеми

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Ливерпуль Артур Мело трансферы футбола - лето 2023
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