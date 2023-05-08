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Яя Туре – о словах Селюка про Гвардиолу: «Не связывайте меня с этим бредом и стереотипами об африканских проклятиях»

08 Мая 2023 • 17:58 Комментировать

Известный агент Дмитрий Селюк, который ранее регулярно критиковал Хосепа Гвардиолу, сказал, что африканские шаманы уже сняли проклятие с испанского тренера, и в ближайшие годы он сможет выиграть Лигу чемпионов. По поводу слов Селюка высказался экс-игрок «Манчестер Сити» Яя Туре.

«СМИ цитируют моего бывшего агента о проклятии. Пожалуйста, не связывайте меня с этим бредом и стереотипами об африканских проклятиях. Этот человек никоим образом меня не представляет. Усиление этих стереотипов вредит», - написал Туре в социальных сетях.

Напомним, что в своё время Селюк упрекал Гвардиолу за плохое отношение к Туре.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Яя Туре Хосеп Гвардиола Дмитрий Селюк
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