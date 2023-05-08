«Вулверхэмптон» сохранит Диего Косту

Нападающий Диего Коста в последнее время стал важной частью команды, поэтому «Вулверхэмптон» рассчитывает сохранить игрока. Как сообщает Daily Mail, «волки» предложат 34-летнему футболисту контракт ещё на один год – до конца сезона 2023/2024.

В «Вулверхэмптоне» Коста оказался в сентябре прошлого года. С тех пор нападающий поучаствовал в 23 матчах, в которых записал на свой счёт один забитый гол.

«Вулверхэмптон» на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Зону вылета «волки» опережают на десять зачётных баллов.

Ближайший матч «Вулверхэмптон» проведёт 13 мая – против «Манчестер Юнайтед».