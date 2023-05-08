«Барселона» уверена, что бесплатно заберёт Гюндогана у «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган близок к переходу в «Барселону».

90min утверждает, что каталонский клуб уверен в потенциальной сделке с 32-летним немецким хавбеком. Предстоящим летом у Гюндогана истекает трудовой договор с «Манчестер Сити», и «Барселона» планирует подписать футболиста бесплатно. Однако стоит отметить, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не горит желанием отпускать своего игрока и надеется, что полузащитник все-таки продлит контракт с клубом.

В текущем сезоне Гюндоган принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь голов и записал на свой счет пять результативных передач.