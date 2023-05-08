Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мбаппе одобрил трансфер звезды в «ПСЖ» слухи

08 Мая 2023 • 17:12 Комментировать

«ПСЖ» уже работает над летним усилением своего состава. Целью французского гранда является трансфер полузащитника Бернарду Силвы из «Манчестер Сити».

Как сообщает le10sport, трансфер Бернарду поддерживают футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш и лидер команды Килиан Мбаппе. Отмечается, что Мбаппе очень хочет снова играть в одной команде с Силвой – ранее они пересекались в «Монако».

Несколько месяцев назад Бернарду Силва признавался в том, что у него есть желание попробовать себя в каком-то новом проекте. Вариант с переходом в «ПСЖ» привлекает 28-летнего португальца.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Бернарду Силву в 80 миллионов евро.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Бернарду Силва Килиан Мбаппе Луиш Кампуш трансферы футбола - лето 2023 Манч
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
57 мин
Фулхэм Фулхэм
Лестер Лестер
4
0
2.42 3.50 2.90
Видео
08.05.23 в 19:30
Брайтон Брайтон
Эвертон Эвертон
1.60 4.10 5.80
Видео
08.05.23 в 22:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Саутгемптон Саутгемптон
2.42 3.40 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
17:58 · Англия. Премьер-лига
Яя Туре – о словах Селюка про Гвардиолу: «Не связывайте меня с этим бредом и стереотипами об африканских проклятиях»
17:41 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» сохранит Диего Косту
17:12 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» уверена, что бесплатно заберёт Гюндогана у «Манчестер Сити»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Я бы хотел поиграть у Гвардиолы»
15:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Гюндоган – один из лучших игроков, которых я тренировал»
15:09 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на защитника из АПЛ
12:41 · Англия. Премьер-лига
Овермарс: «Моё сердце мертво на 45%» 1
11:32 · Англия. Премьер-лига
Троссар оценил тренерский уровень Артеты 1
11:09 · Англия. Премьер-лига
Маунт выбрал клуб для продолжения карьеры 1
10:48 · Англия. Премьер-лига
Гендузи может заменить Райса в «Вест Хэме»
10:36 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» подготовил предложение игроку «Барселоны»
10:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» должен назначить нового тренера на этой неделе, назван фаворит 2
09:57 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган в ближайшие недели объявит о своём решении
09:04 · Англия. Премьер-лига
Крауч: «Де Хеа допускает нелепые ошибки в важных матчах»
08:57 · Англия. Премьер-лига
Райс подвёл итоги матча против «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем