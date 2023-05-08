«ПСЖ» уже работает над летним усилением своего состава. Целью французского гранда является трансфер полузащитника Бернарду Силвы из «Манчестер Сити».

Как сообщает le10sport, трансфер Бернарду поддерживают футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш и лидер команды Килиан Мбаппе. Отмечается, что Мбаппе очень хочет снова играть в одной команде с Силвой – ранее они пересекались в «Монако».

Несколько месяцев назад Бернарду Силва признавался в том, что у него есть желание попробовать себя в каком-то новом проекте. Вариант с переходом в «ПСЖ» привлекает 28-летнего португальца.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Бернарду Силву в 80 миллионов евро.