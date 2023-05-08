Гвардиола: «Гюндоган – один из лучших игроков, которых я тренировал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз дал понять, что хотел бы сохранить в команде полузащитника Илкая Гюндогана.

«Гюндоган - очень умный и конкурентоспособный футболист. Поверьте, это один из лучших игроков, которых я когда-либо тренировал в своей карьере. Это топ-игрок», - сказал Гвардиола, чьи слова в социальных сетях приводит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Действующий контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает в конце нынешнего сезона. Слухи активно связывают немецкого полузащитника с «Барселоной».

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