«Реал» нацелился на защитника из АПЛ

«Реал» строит планы по усилению состава команды на трансферное лето. Как сообщает Mundo Deportivo, мадридский гранд хочет подписать защитника Педро Порро из «Тоттенхэма». При этом источник отмечает, что лондонский клуб ценит испанца и, возможно, откажется продавать его на данном этапе.

За «Тоттенхэм» Педро Порро успел провести 14 официальных матчей. В них правый защитник записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего Порро в 35 миллионов евро.