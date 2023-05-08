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Овермарс: «Моё сердце мертво на 45%»

08 Мая 2023 • 12:41 Комментировать (1)

Экс-футболист сборной Нидерландов, лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Марк Овермарс рассказал о проблемах со здоровьем. В конце 2022 года он перенес микроинфаркт.

«Мне нужно отдышаться, когда я много говорю. Мне необходима энергия, чтобы сохранять концентрацию. Мое сердце мертво на 45 процентов. Но меня не нужно жалеть. Мне просто нужно правильно распределять свою энергию. Лучше умру на работе, чем ничего не делая», - передает слова Марка Het Laatste Nieuws.

В данный момент Овермарс занимает пост спортивного директора бельгийского клуба «Антверпен».

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Марк Овермарс
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Комментарии (1)
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Артур Измаилов
08 Мая 2023 в 13:42
И зачем об этом публично заявить? А потом добавить, мол .. только не надо меня жалеть. Вот де6ил.
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