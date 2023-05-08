Троссар оценил тренерский уровень Артеты

Хавбек лондонского «Арсенала» Леандро Троссар рассказал о работе с наставником команды Микелем Артетой.

«Артета не любит неожиданности, поэтому так много работает над всем. Если у вас возникнут вопросы, то он всегда готов ответить вам. Его педантичность иногда поражает, настолько идеальным он хочет быть. Это придает дополнительную мотивацию футболистам команды, которые тоже хотят быть совершенными. Микель – топ-тренер», - передает слова Троссара Sky Sports.

Напомним, что бельгиец перешел в «Арсенал» из «Брайтона» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Артета провел за «канониров» 17 матчей, забил один гол и сделал восемь ассистов.