Маунт выбрал клуб для продолжения карьеры

Полузащитник Мэйсон Маунт не хочет покидать лондонский «Челси» по завершении нынешнего сезона. Последние месяцы в прессе сообщается, что «пенсионеры» планируют расстаться с 24-летним исполнителем.

Однако, по данным журналистов Todofichajes, английский хавбек намерен задержаться на «Стэмфорд Бридж». Маунт собирается дождаться назначения Маурисио Почеттино и попытается убедить аргентинского тренера в том, что еще пригодится команде.

Мэйсон играет за «Челси» с июля 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года. Его трансферный ценник – 65 миллионов евро.