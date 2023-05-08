Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт выбрал клуб для продолжения карьеры

08 Мая 2023 • 11:09 Комментировать (1)

Полузащитник Мэйсон Маунт не хочет покидать лондонский «Челси» по завершении нынешнего сезона. Последние месяцы в прессе сообщается, что «пенсионеры» планируют расстаться с 24-летним исполнителем.

Однако, по данным журналистов Todofichajes, английский хавбек намерен задержаться на «Стэмфорд Бридж». Маунт собирается дождаться назначения Маурисио Почеттино и попытается убедить аргентинского тренера в том, что еще пригодится команде.

Мэйсон играет за «Челси» с июля 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года. Его трансферный ценник – 65 миллионов евро.

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Манчестерский Иппатий
08 Мая 2023 в 12:08
И это правильных ход! Надо работать и этим убедить нового наставника в своей полезности для команды. А то ведь разбазариваем лучших воспитанников академии.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.05.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Лестер Лестер
2.42 3.50 2.90
Видео
08.05.23 в 19:30
Брайтон Брайтон
Эвертон Эвертон
1.60 4.10 5.80
Видео
08.05.23 в 22:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Саутгемптон Саутгемптон
2.42 3.40 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
12:41 · Англия. Премьер-лига
Овермарс: «Моё сердце мертво на 45%» 1
11:32 · Англия. Премьер-лига
Троссар оценил тренерский уровень Артеты
11:09 · Англия. Премьер-лига
Маунт выбрал клуб для продолжения карьеры 1
10:48 · Англия. Премьер-лига
Гендузи может заменить Райса в «Вест Хэме»
10:36 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» подготовил предложение игроку «Барселоны»
10:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» должен назначить нового тренера на этой неделе, назван фаворит 1
09:57 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган в ближайшие недели объявит о своём решении
09:04 · Англия. Премьер-лига
Крауч: «Де Хеа допускает нелепые ошибки в важных матчах»
08:57 · Англия. Премьер-лига
Райс подвёл итоги матча против «Манчестер Юнайтед»
08:33 · Англия. Премьер-лига
Эдегор прокомментировал победу «Арсенала»
08:09 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг выбрал себе новый клуб
08:02 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Арсенал» продолжает бороться за титул»
07:35 · Англия. Премьер-лига
Морган съязвил в адрес тен Хага после поражения «Манчестер Юнайтед»
07:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» забил всего три гола в шести матчах
02:23 · Англия. Премьер-лига
Крауч: «Де Хеа совершает ошибки в важных играх»
Все новости
Рекомендуем