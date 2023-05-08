«Ньюкасл» подготовил предложение игроку «Барселоны»

Атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Рафинья Диас может покинуть «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно, об этом рапортуют журналисты SportWitness.

У бразильского вингера есть вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге, где он ранее защищал цвета «Лидса». В услугах Рафиньи заинтересован «Ньюкасл». Руководство «чёрно-белых» готово предложить южноамериканцу 12 миллионов евро в год.

Напомним, что бразилец перешел в «Барселону» летом прошлого года. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор до середины 2027 года. В нынешней кампании Рафинья провел 45 поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и 11 результативных передач.