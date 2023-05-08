Крауч: «Де Хеа допускает нелепые ошибки в важных матчах»

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч отреагировал на ошибку голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа в матче 35-го тура Премьер-лиги против лондонского «Вест Хэма». Из-за оплошности вратаря «красные дьяволы» потерпели поражение со счетом 0:1.

«Очень странная ошибка. Де Хеа пропускает такие голы, но при этом является голкипером с наибольшим количеством сухих матчей в лиге. Такие игры не помогают, если хочешь получить новый контракт. Давид долгое время считался топ-вратарем, но сейчас допускает нелепые ошибки в важных играх», - передает слова Питера BT Sport.

В текущем сезоне чемпионата Англии Давид сыграл 34 матча, в которых пропустил 41 гол. В его активе 16 «сухих» поединков.