Райс подвёл итоги матча против «Манчестер Юнайтед»

Главная звезда лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс высказался о матче против «Манчестер Юнайтед» в рамках 35-го тура Премьер-лиги. «Молотобойцы» отпраздновали победу со счетом 1:0.

«Это очень важная победа. Небольшое облегчение, ведь у нас появился задел в борьбе за выживание. Ради этой победы парни отдали все свои силы. Мы заслужили три очка. Команда была запредельно мотивирована», - передает слова Деклана BT Sport.

После победы над манкунианцами «Вест Хэм» набрал 37 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Молотобойцы» оторвались от зоны вылета на семь очков.