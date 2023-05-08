Эдегор прокомментировал победу «Арсенала»

В центральном матче 35-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» на выезде встречался с «Ньюкаслом». Подопечные Микеля Артеты отпраздновали победу со счетом 2:0. Своими впечатлениями от поединка поделился полузащитник «канониров» Мартин Эдегор.

«Здесь очень нелегко добиться победы, но «Арсенал» показал нечто особенное на поле. Это большой шаг вперед для такой молодой команды как у нас. После поражения от «Манчестер Сити» мы одолели «Челси» и выиграли здесь. Это показывает нашу ментальность. Мы будем продолжать сражаться до конца», - передает слова Мартина BBC Sport.

После этого матча «Арсенал» занимает второе место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко.