Обамеянг выбрал себе новый клуб

Центральный форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, правами на которого владеет лондонский «Челси», может начать новый сезон в составе каталонской «Барселоны».

«Мой следующий клуб? Пока не знаю, будем смотреть. Мне нравится «Барселона», - передает слова Обамеянга Djamlife.

Напомним, что Пьер-Эмерик выступал за каталонский гранд с января по август прошлого года. Габонский нападающий принял участие в 24 поединках за «сине-гранатовых», в которых отметился 13 забитыми мячами и голевой передачей.

Контракт Обамеянга с «Челси» рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.