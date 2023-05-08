Артета: «Арсенал» продолжает бороться за титул»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался относительно борьбы за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Арсенал» продолжает бороться. Титул рядом, мы не так далеки от него. Нам нужно продолжать настаивать на своем, а не отвлекаться на что-то другое. Нужно сохранять настойчивость. Мы продолжим сражаться и посмотрим, что из этого получится», - передает слова испанского специалиста Sky Sports.

В последнем матче АПЛ «Арсенал» на выезде отпраздновал победу над «Ньюкаслом» со счетом 0:2. «Канониры» занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего «Ман Сити» на один балл.