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Морган съязвил в адрес тен Хага после поражения «Манчестер Юнайтед»

08 Мая 2023 • 07:35 Комментировать

Британский журналист Пирс Морган, который прославился благодаря скандальному интервью с португальским нападающим Криштиану Роналду, отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед» в матче против лондонского «Вест Хэма». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «молотобойцев».

«Тен Хаг, как ты спишь?» - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.

После этой неудачи «Манчестер Юнайтед» с 63 набранными очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

В следующем матче подопечные тен Хага сыграют против «Вулверхэмптона». Встреча пройдет 13 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пирс Морган Эрик тен Хаг
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