Морган съязвил в адрес тен Хага после поражения «Манчестер Юнайтед»

Британский журналист Пирс Морган, который прославился благодаря скандальному интервью с португальским нападающим Криштиану Роналду, отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед» в матче против лондонского «Вест Хэма». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «молотобойцев».

«Тен Хаг, как ты спишь?» - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.

После этой неудачи «Манчестер Юнайтед» с 63 набранными очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

В следующем матче подопечные тен Хага сыграют против «Вулверхэмптона». Встреча пройдет 13 мая.