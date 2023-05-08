«Манчестер Юнайтед» забил всего три гола в шести матчах

В рамках 35-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встречался с лондонским «Вест Хэмом». «Красные дьяволы» потерпели поражение со счетом 0:1. Единственный мяч забил Саид Бенрахма в первом тайме.

Примечательно, что подопечные Эрика тен Хага не смогли забить в четырех из шести последних матчей во всех турнирах. В общей сложности манкунианцы забили в этих играх всего три гола.

После 34 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 63 балла и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Следующий матч манкунианцы проведут против «Вулверхэмптона».