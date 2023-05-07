Райс: «Мы заслужили»

В тридцать пятом туре английского чемпионата «Вест Хэм» выиграл у «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Саида Бенрахма еще в середине первой половины игры. Защитник лондонского клуба Деклан Райс считает успех своей команды целиком заслуженным, он прокомментировал события игры.

- Конечно, это важно. Это облегчение, появился задело. Ребята дали для этого результата все на поле, мы заслужили победу. Мы были мотивированы на большой матч, - цитирует слова Райса BT Sport.

В следующем туре английского чемпионата ведущий борьбу за сохранение места в высшей лиге «Вест Хэм» сыграет с «Брентфордом». ​