«Сюрприз» - «Бавария» может получить 10 миллионов евро, если «Тоттенхэм» назначит Нагельсманна

Не секрет, что боссы лондонского «Тоттенхэма» очень хотят видеть уволенного из мюнхенской «Баварии» Юлиана Нагельсманна новым наставником своей команды.

Переговоры идут, но, как сообщает английское издание The Telegraph, между делом выяснилось любопытное обстоятельство - оказывается, для того, чтобы заполучить Нагельсманна, «шпорам» придется выплатить «Баварии» примерно 10 миллионов евро.

Юлиан, как ни странно, еще связан контрактом с мюнхенцами, и те хотят извлечь максимальную выгоду из этой ситуации.

Посмотрим, согласится ли на это «Тоттенхэм», ведь есть и другие препятствия.