Фати-«волк»: «Барселона» решила отпустить игрока в «Вулверхэмптон»

Мы уже сообщали о том, что «Вулверхэмптон» интересуется возможностью аренды Ансу Фати из «Барселоны», и, похоже, это желание находит встречное понимание у руководства каталонского суперклуба.

Оно готово отпустить Ансу Фати в английский клуб, причем не просто отпустить, а продать за тридцать миллионов евро и получить приоритет на услуги Рубена Невеша, который, скорее всего, проследует в обратном направлении и усилит каталонский клуб.

О таком сценарии сообщает испанское издание DiarioSport, подчеркивая, что переговоры уже практически завершены, а сделка, что называется, «на мази».