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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» установил рекорд нынешнего сезона по количеству пасов в первом тайме

07 Мая 2023 • 22:11 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Лидс
окончен

В своем очередном матче в рамках английского чемпионата «Манчестер Сити» забил два  мяча «Лидсу», а первый тайм этой игры стал настоящей квинтэссенцией оригинального стиля каталонского наставника клуба Хосепа Гвардиолы.

Дело в том, что за первые сорок пять минут игры игроки «Манчестер Сити» выполнили 437 передач - это абсолютный рекорд для первых таймов нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

В следующем туре чемпионата лидирующий в турнирной таблице «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном», это случится четырнадцатого мая, в следующее воскресенье, на стадионе «ирисков» - «Гудисон Парк». 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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