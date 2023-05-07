«Манчестер Сити» установил рекорд нынешнего сезона по количеству пасов в первом тайме

В своем очередном матче в рамках английского чемпионата «Манчестер Сити» забил два мяча «Лидсу», а первый тайм этой игры стал настоящей квинтэссенцией оригинального стиля каталонского наставника клуба Хосепа Гвардиолы.

Дело в том, что за первые сорок пять минут игры игроки «Манчестер Сити» выполнили 437 передач - это абсолютный рекорд для первых таймов нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

В следующем туре чемпионата лидирующий в турнирной таблице «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном», это случится четырнадцатого мая, в следующее воскресенье, на стадионе «ирисков» - «Гудисон Парк».