Чудовищное невезение «Ньюкасла» позволило «Арсеналу» увезти победу и продолжить погоню за «Манчестер Сити»

«Арсенал» и «Ньюкасл» сыграли в рамках чемпионата Англии. Матч 35-го тура АПЛ состоялся 7 мая на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

«Манчестер Сити» вчера обыграл «Лидс» и застолбил за собой первое место в АПЛ независимо от результата матча в Ньюкасле. «Арсеналу» для продолжения борьбы за золото нужна была победа в Ньюкасле, а в соперниках – ближайший преследователь «канониров». «Ньюкасл» проводит отличный сезон, сейчас занимает третье место и во весь голос заявляет о готовности представлять Англию в Лиге чемпионов.

И сразу же «сороки» налетели супермоментом. Диагональ Уиллока прошла сквозь всю штрафную площадь и нашла Мёрфи. Джейкоб первым касанием мяч обработал, а вторым пробил в штангу. В одной из следующих атак Гимарайнш плотно прикладывается с линии штрафной площади и попадает в руку Киверу. Крис Кавана моментально указывает на «точку», а потом отправляется на долгий просмотр повтора и возвращается с противоположным вердиктом – пенальти нет.

Эти неудачи слегка надломили «Ньюкасла», а ещё больше ударил по «сорокам» сам «Арсенал», отличившийся первым же ударом в створ. Жоржиньо банально покатил Эдегору, а Мартин плотно пробил метров с 30. Мяч пролетел между ног Ботману и нырнул в нижний угол – 0:1. Интересно, что вторым ударом в створ Мартинелли обязан был счёт удваивать. Между двумя защитниками выскочил Габи на обостряющую передачу, оказался с глаз на глаз с Поупом, но пробил точно по позиции голкипера.

К чести «Ньюкасла», команда собралась. Взяли инициативу хозяева, но тут Ремсдейл вышел на авансцену. Исак собрал на себя всю оборону и откинул мяч Уиллоку, Джо палил из убойной позиции, но голкипер потащил. Затем ещё и опередил Уилсона, рвавшегося на рандеву после обостряющей передачи. На это смог ответить лишь Эдегор, который перед перерывом убрал на замахе Ботмана и плотно пробил – спас теперь уже Поуп.

Невезение «сорок» продолжилось во втором тайме. Мёрфи на фланге разобрал Зинченко и выполнил подачу на Исака, Александр пробил наверняка, но попал в штангу. Правда, «Арсенал» ответил звоном перекладины. Никто почему-то не встретил Мартинелли, а тот на технику пробил в «девять», попав в верхнюю планку. В любую сторону могла развернуться игра, но фортуна вновь сыграла за «Арсенал». В этот вечер у «канониров» был 12-й игрок.

Мартинелли совершил рывок от своей штрафной площади до чужой, раскачал Ботмана и не очень опасно прострелил. Ничего не предвещало беды, но тут неаккуратно сыграл Фабиан Шер, срезавший мяч в угол собственных ворот – 0:2. Сложнейшую победу «Арсенал» увозит из Ньюкасла, в каких-то эпизодах гостям очень помогла фортуна. Но счёт на табло, а значит, «канониры» продолжают чемпионскую гонку, напрягая «Манчестер Сити».