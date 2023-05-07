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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чудовищное невезение «Ньюкасла» позволило «Арсеналу» увезти победу и продолжить погоню за «Манчестер Сити»

07 Мая 2023 • 20:29 Комментировать (2)
Ньюкасл
0:2
Арсенал
окончен

«Арсенал» и «Ньюкасл» сыграли в рамках чемпионата Англии. Матч 35-го тура АПЛ состоялся 7 мая на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Протокол игры  
Ньюкасл0:2Арсенал
  14'Эдегор Мартин (0:1)
  71'Шёр Фабиан (0:2)
Поуп НикТриппьер КиранШёр ФабианБотман СвенБёрн Дэн  73' 82' (Таргетт Мэтт ( 82') Жоэлинтон 81' (Андерсон Эллиот ( 81') Гимараэс БруноУиллок Джо 78' (Сен-Максимен Аллан ( 78') Мёрфи Джейкоб 65' (Альмирон Мигель ( 65') Уилсон Каллум 79' (Гордон Энтони ( 79') Исак Александр
Запасные: Льюис ДжамалФрейзер РайанДамметт ПолДубравка МартинМанкильо Хави
Рамсдейл АаронУайт БенКивёр ЯкубГабриэль дос СантосЗинченко Александр 61' (Тирни Киран ( 61') Эдегор Мартин 80' (Парти Томас ( 80') Жоржиньо IIДжака ГранитСака Букайо 86' (Нелсон Райс ( 86') Жезус Габриэл 87' (Нкетиа Эдди ( 87') Мартинелли Габриэл 80' (Троссар Леандро ( 80')
Запасные: Виейра ФабиуХолдинг РобТёрнер МэттСмит-Роу Эмил
07 мая. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

«Манчестер Сити» вчера обыграл «Лидс» и застолбил за собой первое место в АПЛ независимо от результата матча в Ньюкасле. «Арсеналу» для продолжения борьбы за золото нужна была победа в Ньюкасле, а в соперниках – ближайший преследователь «канониров». «Ньюкасл» проводит отличный сезон, сейчас занимает третье место и во весь голос заявляет о готовности представлять Англию в Лиге чемпионов.

И сразу же «сороки» налетели супермоментом. Диагональ Уиллока прошла сквозь всю штрафную площадь и нашла Мёрфи. Джейкоб первым касанием мяч обработал, а вторым пробил в штангу. В одной из следующих атак Гимарайнш плотно прикладывается с линии штрафной площади и попадает в руку Киверу. Крис Кавана моментально указывает на «точку», а потом отправляется на долгий просмотр повтора и возвращается с противоположным вердиктом – пенальти нет.

Эти неудачи слегка надломили «Ньюкасла», а ещё больше ударил по «сорокам» сам «Арсенал», отличившийся первым же ударом в створ. Жоржиньо банально покатил Эдегору, а Мартин плотно пробил метров с 30. Мяч пролетел между ног Ботману и нырнул в нижний угол – 0:1. Интересно, что вторым ударом в створ Мартинелли обязан был счёт удваивать. Между двумя защитниками выскочил Габи на обостряющую передачу, оказался с глаз на глаз с Поупом, но пробил точно по позиции голкипера.

К чести «Ньюкасла», команда собралась. Взяли инициативу хозяева, но тут Ремсдейл вышел на авансцену. Исак собрал на себя всю оборону и откинул мяч Уиллоку, Джо палил из убойной позиции, но голкипер потащил. Затем ещё и опередил Уилсона, рвавшегося на рандеву после обостряющей передачи. На это смог ответить лишь Эдегор, который перед перерывом убрал на замахе Ботмана и плотно пробил – спас теперь уже Поуп.

Невезение «сорок» продолжилось во втором тайме. Мёрфи на фланге разобрал Зинченко и выполнил подачу на Исака, Александр пробил наверняка, но попал в штангу. Правда, «Арсенал» ответил звоном перекладины. Никто почему-то не встретил Мартинелли, а тот на технику пробил в «девять», попав в верхнюю планку. В любую сторону могла развернуться игра, но фортуна вновь сыграла за «Арсенал». В этот вечер у «канониров» был 12-й игрок.

Мартинелли совершил рывок от своей штрафной площади до чужой, раскачал Ботмана и не очень опасно прострелил. Ничего не предвещало беды, но тут неаккуратно сыграл Фабиан Шер, срезавший мяч в угол собственных ворот – 0:2. Сложнейшую победу «Арсенал» увозит из Ньюкасла, в каких-то эпизодах гостям очень помогла фортуна. Но счёт на табло, а значит, «канониры» продолжают чемпионскую гонку, напрягая «Манчестер Сити».

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Комментарии (2)
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LMI
07 Мая 2023 в 21:27
Ну-ну-ну, тише. У Арсенала было так же как минимум 3 момента где забивай и празднуй.
Ну и отдельно стоит сказать, что Ньюкасл очень неприятно удивил своей костоломной игрой. Ранее за этим клубом такого не припомню
Zed2891
07 Мая 2023 в 21:10
Да Ротета конечно знает толк в извращениях, так насрать в душу в апреле, а потом пыжиться, что-то якобы доказывая, создавая мнимую интригу в борьбе за чемп. Таких издевательств даже от позднего Венгера не было, а всего то надо было нормально настроить команду в апреле и все.
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