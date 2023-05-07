Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У «Реала» потери перед матчем с «Манчестер Сити»

07 Мая 2023 • 19:44 Комментировать (3)

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с итальянцем Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на полузащитника Дани Себальоса в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». По данным Marca, игрок не успеет восстановиться после травмы.

Из-за повреждения бедра хавбек не смог сыграть против «Осасуны» в финальном матче Кубка Испании. «Королевский» клуб одержал победу со счетом 2:1 и стал обладателем трофея.

Встреча между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 9 мая. Ответная игра противостояния состоится на «Этихаде» в Манчестере 17 мая.

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Дани Себальос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Zed2891
07 Мая 2023 в 20:53
Это кривоногие полено совсем не потеря
ivan_petrenko95
07 Мая 2023 в 20:20
при всем уважении к Реалу, но думаю в этом сезоне полуфинал ЛЧ это их конечная точка.
NOBODY
07 Мая 2023 в 19:51
капец потеря....
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Арсенал Арсенал
0
2
2.90 3.50 2.43
Видео
38 мин
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1
0
3.30 3.50 2.20
Видео
08.05.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Лестер Лестер
2.42 3.50 2.90
Видео
08.05.23 в 19:30
Брайтон Брайтон
Эвертон Эвертон
1.60 4.10 5.80
Видео
08.05.23 в 22:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Саутгемптон Саутгемптон
2.42 3.40 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Мая
21:32 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и установил любопытный рекорд АПЛ
20:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил состав на игру с «Вест Хэмом»
20:30 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
19:44 · Англия. Премьер-лига
У «Реала» потери перед матчем с «Манчестер Сити» 3
19:12 · Англия. Премьер-лига
Лосано может покинуть «Наполи»
18:32 · Англия. Чемпионшип
«Бёрнли» продлил контракт с Компани
18:21 · Англия. Премьер-лига
Салах дал понять, что не покинет «Ливерпуль» 1
18:18 · Англия. Премьер-лига
Артета лестно высказался о «Ньюкасле» 1
18:15 · Англия. Премьер-лига
Чемпион мира Макаллистер покинет «Брайтон» 1
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
17:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к форварду «Барселоны» Фати 1
17:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» огласил состав на матч с «Ньюкаслом» 1
17:24 · Англия. Премьер-лига
Президент «Тоттенхэма» готов выплатить отступные за Хаби Алонсо
17:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может подписать игрока «Милана»
16:41 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ следят за хавбеком «Арсенала» 1
Все новости
Рекомендуем