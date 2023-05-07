У «Реала» потери перед матчем с «Манчестер Сити»

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с итальянцем Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на полузащитника Дани Себальоса в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». По данным Marca, игрок не успеет восстановиться после травмы.

Из-за повреждения бедра хавбек не смог сыграть против «Осасуны» в финальном матче Кубка Испании. «Королевский» клуб одержал победу со счетом 2:1 и стал обладателем трофея.

Встреча между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 9 мая. Ответная игра противостояния состоится на «Этихаде» в Манчестере 17 мая.