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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лосано может покинуть «Наполи»

07 Мая 2023 • 19:12 Комментировать

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано может покинуть Италию летом.

Как сообщает Corriere dello Sport, мексиканский футболист привлек внимание нескольких клубов английской Премьер-лиги. Представители Лосано недавно встречались с футболистом, чтобы узнать о его планах на будущее, в ближайшее время агент мексиканца должен провести переговоры с «Наполи». Отмечается, что неаполитанцы хотели бы сохранить Ирвинга, но могут снизить зарплату форварду.

В нынешнем сезоне Лосано отметился тремя голами и тремя результативными передачами, внеся свой вклад в чемпионство клуба из Неаполя.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Ирвинг Лосано
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