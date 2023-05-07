Лосано может покинуть «Наполи»

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано может покинуть Италию летом.

Как сообщает Corriere dello Sport, мексиканский футболист привлек внимание нескольких клубов английской Премьер-лиги. Представители Лосано недавно встречались с футболистом, чтобы узнать о его планах на будущее, в ближайшее время агент мексиканца должен провести переговоры с «Наполи». Отмечается, что неаполитанцы хотели бы сохранить Ирвинга, но могут снизить зарплату форварду.

В нынешнем сезоне Лосано отметился тремя голами и тремя результативными передачами, внеся свой вклад в чемпионство клуба из Неаполя.