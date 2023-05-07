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Салах дал понять, что не покинет «Ливерпуль»

07 Мая 2023 • 18:21 Комментировать (1)

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал понять, что не покинет клуб в ближайшее трансферное окно.

Действующий контракт Салаха с грандом Премьер-лиги Англии рассчитан до средины 2025 года. Ранее слухи связывали египетского форварда с мадридским «Реалом».

«Я чувствую себя здесь как дома. Я очень счастлив в «Ливерпуле», - слова Салаха приводит в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky.

В сезоне 2022/2023 Салах провёл за «Ливерпуль» 48 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 30 голов и 11 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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